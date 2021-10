Polícia Militar apreende 40 motocicletas em “rolezinho” na zona Leste de Teresina

A Polícia Militar do Piauí (PMPI) deflagrou na noite desta quinta-feira (21), para coibir o chamado “rolezinho”. Ao todo, foram apreendidas 40 motocicletas por direção perigosa e sem licenciamento. A ação aconteceu no estacionamento da Ponte Estaiada, zona Leste de Teresina, onde dezenas de jovens se reuniram para realizar manobras arriscadas em via pública, cometendo infrações de trânsito.



(Fotos e vídeos: reprodução/whatsapp)

Após receber denúncias da população de que motociclistas estariam realizando um “rolezinho”, que consistem em reunir diversos jovens para assistir motociclistas fazendo manobras arriscadas. Para se “apresentar”, eles fecharam uma das alças da ponte, dificultando a passagem de veículos.







Sem máscaras, muitos jovens se aglomeravam para assistir e filmar as manobras. Pelas imagens que circulam nas redes sociais, é possível identificar algumas crianças no local. “O pessoal do rolezinho brincando com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Do lado está tendo um evento evangélico e no momento vários adolescentes fazendo ‘pipoco’ de moto, em uma quinta-feira”, diz o popular que gravou os vídeos.



O movimento “rolezinho” já estava sendo monitorado pela Polícia Militar e a operação foi realizada junto com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) e Guarda Civil Municipal (GCM). Ao todo, contou com 20 viaturas e 50 motocicletas operacionais.







Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!