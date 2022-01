Polícia militar apreende 12 quilos de drogas na Vila Angélica, zona sul de Teresina

A Polícia Militar do Piauí apreendeu, na tarde desta quarta-feira (19), cerca de 12 quilos de drogas durante abordagem a uma boca de fumo na Vila Angélica, localizada no bairro Santo Antônio, zona sul de Teresina.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com o Capitão Sousa Silva, o indivíduo que se encontrava no local conseguiu fugir. “A equipe de polícia recebeu uma denúncia anônima, afirmando que no local existiria uma boca de fumo. Nós fomos lá e constatamos o fato. Infelizmente o suspeito conseguiu escapar”, explica o capitão.



No local, foram encontrados uma grande quantidade de crack, cocaína e maconha. Além de munições para armas de fogo que, segundo o capitão, foram utilizadas para realizar a segurança da boca. “Foi uma das maiores apreensões e um grande prejuízo ao traficante. Tem balança de precisão e materiais para o preparo da droga para venda”, comenta.



As drogas foram entregues à Polícia Civil e as investigações serão feitas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (Depre). Além disso, as rondas seguem sendo realizadas pela Polícia Militar, que conta com o apoio da comunidade através de denúncias e informações.



