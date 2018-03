Polícia mata suspeito em favela onde atuam as Forças Armadas no Rio

A Policia do Rio matou um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, neste domingo (11), na Vila Kennedy, favela na zona oeste. A informação foi confirmada pela 34ª Delegacia de Polícia, em Bangu, onde o caso foi registrado.

A Polícia Militar não havia se pronunciado até esta publicação. De acordo com as primeiras informações, durante um patrulhamento, houve confronto e um dos suspeitos foi morto na troca de tiros. No contexto da intervenção federal na segurança pública, as Forças Armadas adotaram a Vila Kennedy como espécie de laboratório de ações. As Forças vinham fazendo operações frequentes na região.

Forças Armadas em operação na Vila Aliança, zona oeste do Rio. (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Desde o último sábado (10), passaram a efetivamente patrulhar a favela, junto com a Polícia Militar. Cerca 300 soldados estão sendo empregados ali por dia. Eles patrulham apenas durante o dia. À noite, a responsabilidade é apenas da PM.

No âmbito dessas ações, estão previstos cercos, "estabilização da área" e remoção de barricadas, assim como o cumprimento de mandados judiciais pela Polícia Civil. Segundo os militares, algumas ruas e acessos nessas áreas poderão ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, com restrições para aeronaves civis. Não haverá interferência nas operações dos aeroportos.

FINAL DE SEMANA VIOLENTO

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas desde a última sexta-feira (9) na região metropolitana do Rio.

Mãe e filho foram mortos a tiros dentro do carro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite deste sábado (10). Thiago Machado e Alba Valéria Ribeiro de Araújo Machado passavam pela rua General Rondon quando foram alvejados. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A perícia do local foi realizada. Agentes estão em busca de imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas.

Na noite de sexta, a mulher de um policial militar morreu após uma tentativa de assalto ao carro no qual estava com o marido. Segundo a PM, criminosos armados cometiam roubos na estrada Marechal Alencastro, na altura de Deodoro (zona norte), quando atiraram contra o carro do policial, que estava de folga. Houve confronto, e a mulher do policial ficou ferida. Ela foi levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer e, em seguida, transferida para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde morreu.

Também na sexta, Thaynná dos Santos Marinho, 15, foi atingida por um tiro de fuzil na comunidade Vila Aliança, na zona oeste. Segundo a Polícia Civil, ela estava na casa do namorado quando a arma foi disparada de dentro da residência. A jovem foi atingida no rosto. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital municipal Albert Schweitzer, mas, de acordo com a secretaria municipal de Saúde, já chegou morta à unidade.

Ainda na zona oeste, Natalina da Conceição foi atingida durante confronto entre policiais e criminosos perto do morro da Barão, na Praça Seca, na manhã de sexta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, policiais faziam patrulhamento quando foram recebidos a tiros por criminosos. Houve confronto, e Natalina foi atingida e morreu.

Folhapress