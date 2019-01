Foram localizados, na tarde desta sexta-feira (26), centenas de celulares roubados do Centro de Distribuição de uma loja de departamento de Teresina. A carga roubada foi encontrada em um sítio abandonado, na localidade Taboca, na zona Sudeste da capital a partir de uma denúncia.

Polícia localiza centenas de celulares roubados de depósito de loja. (Foto: Divulgação/SSP)



Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública, os produtos foram encontrados pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO), com o auxílio de policias do 8º Batalhão da Polícia Militar. Ao todo, 80% da carga roubada foi recuperada.

Os produtos foram subtraídos na noite da última quinta-feira (24), quando o gerente do Centro de Distribuição, que teve a sua identidade preservada, foi vítima de um sequestro relâmpago nas proximidades de um supermercado na região. Na ocasião, a vítima foi rendida e obrigada a retornar ao depósito, localizado na avenida Zequinha Freire, de onde a carga foi levada, incluindo televisões e notebooks.

Segundo informações do coordenador do Greco, o delegado Tales Gomes, quando a polícia chegou não haviam pessoas no local. Até o momento ninguém foi preso, mas as investigações continuam para localizar o restante dos objetos roubados, assim como identificar o responsável pelo sítio e os demais envolvidos no crime.

Nathalia Amaral