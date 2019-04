Polícia investiga vereador de Valença por suposta prática de estelionato

Equipes da Delegacia Regional de Elesbão Veloso deram cumprimento, na manhã desta quarta-feira (10), aos mandados de busca e apreensão na residência e na loja de um vereador da cidade de Valença, município localizado a 216 km de Teresina. Raimundo Nonato Soares Lima e seu funcionário, identificado como Miguel Fernandes, são suspeitos de praticar crimes de estelionato no município.



De acordo com o titular da Delegacia Regional de Elesbão Veloso, o delegado Paulo Gregório, a dupla é investigada por supostamente exigir parte do pagamento de todos os clientes que conseguiam a aposentadoria ou algum tipo de auxílio do INSS.

“A cobrança era feita mediante carnês e o pagamento realizado na própria residência do vereador ou no interior de sua loja, localizada no centro de Valença do Piauí”, informou o delegado em nota.

Ao todo foram apreendidos 536 carnês de pagamento, exames médicos de 74 pacientes que recebiam os benefícios do INSS, além de notas promissórias, cópias de documentos pessoais, requerimentos dos benefícios, cartões do Bolsa Família, lista da contabilidade dos pagamentos e carteiras de trabalho, entre outros documentos.

Segundo o delegado Paulo Gregório, o vereador não foi preso e deverá ser ouvido ainda essa semana pela Polícia Civil.

Nathalia Amaral