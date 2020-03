Polícia investiga venda de medicamento falso a hospital no Piauí

Foi deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira (17) pela Delegacia de Combate à Corrupção (DECCOR) uma ação para investigar a venda de medicamento falsificado para tratamento de câncer a um hospital piauiense. A operação denominada de Sanitatem está ocorrendo nas cidades de São Paulo, São Caetano do Sul e Cotia (todas no Estado de São Paulo) visando o cumprimento de cinco mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão contra empresários, colaboradores e empresas do ramo de medicamentos.

A investigação começou justamente a partir da denúncia de que um hospital aqui do Piauí teria recebido medicamento falsificado para tratar um paciente com câncer. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os médicos perceberam que a droga administrada apresentava características e coloração diferentes da usual.



Foto: Divulgação/SSP

O hospital imediatamente suspendeu o uso da medicação e comunicou o fato à Polícia Civil do Estado. Com o avanço das investigações, a polícia constatou que essa mesma empresa, sediada em São Paulo, já havia também comercializado a mesma medicação oncológica falsificada para hospitais e clínicas dos Estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e outros,

Ainda segundo a SSP, em Goiás, os policiais investigam quatro mortes de pacientes que teriam usado a medicação vendida pela empresa.

O nome da operação

A Operação Sanitatem recebeu esse nome porque o termo significa “cura, limpeza, bem estar e purificação”, em latim.

Maria Clara Estrêla, com informações da SSP-PI