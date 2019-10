Penitenciária: Polícia investiga suposto aliciamento de menores

Duas menores foram encontradas no fim de semana, durante o horário de visitas, no Presídio professor José de Ribamar Leite, a antiga Casa de Custódia.



Segundo informações da polícia, uma jovem de 21 anos teria tentado entrar no presídio com outras duas adolescentes, de 17 anos.

Os agentes penitenciários perceberam que as jovens não tinham relação de parentesco com os presos recolhidos naquele presídio, e nem autorização judicial para entrar no local.

Confirma mais informações na reportagem de Juvenal Ribeiro, para o programa Linha de Fogo.





Juvenal Ribeiro - O Dia TV