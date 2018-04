Polícia investiga médica por racismo em postagem no Facebook

A odontóloga Delzuíte Macêdo, que atua na cidade de São Raimundo Nonato, está sendo investigada pela Polícia Civil após ser denunciada por racismo, por conta de uma postagem feita sobre a filha de uma paciente. No post, que já foi retirado do ar pelo Facebook, a médica chega a afirmar: “Já que você saiu da senzala porém a senzala nunca saiu de você”; “Não me interesso por gente que nunca chegará ao meu tom de pele” e “E continuou afirmando para minhas amigas... Sim, o Gui é branquinho e tem os cílios mais lindos desse UNIVERSO!!!”!”, diz a odontóloga referindo-se ao filho.



As declarações feitas pela médica são direcionadas à filha de uma colega de trabalho, de nome Thaiane Ribeiro Neves, que procurou a delegacia de São Raimundo Nonato para fazer a denúncia. O relato foi colhido pela delegada Cíntia Vasconcelos, que abriu um inquérito deu início às investigações. A informação foi confirmada pelo gerente de policiamento do interior, delegado Emir Maia.

De acordo com ele, esta não é a primeira vez que a polícia recebe denúncias relacionadas a crime de racismo contra a odontóloga. “Tudo vai ser devidamente apurado e como, pelo visto, não se trata de um caso isolado, é necessária ainda mais urgência na investigação. As vítimas já foram ouvidas e o próximo passo é ouvir a denunciada. Ela será formalmente intimada a comparecer”, explica o delegado.

A polícia não sabe informar o paradeiro da médica Delzuíte Macêdo. O delegado Emir Maia informou que desde que a denúncia foi formalizada e o inquérito aberto, a odontóloga não foi mais vista na cidade. Os prints da postagem de Delzuíte foram colhidos pela polícia e anexados aos autos da investigação.

O outro lado

O Portal O Dia tentou contato com Delzuíte Macêdo, ligando para o consultório onde a médica atende, mas as ligações não foram atendidas.

Maria Clara Estrêla