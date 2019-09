Polícia fecha boca de fumo na Vila Costa Rica e prende três homens

As informações foram repassadas pelo major Audivan Nunes, da Polícia Militar do Piauí. No local foram apreendidas armas, munições e uma grande quantidade de cocaína e maconha.



Segundo o investigador Joatan Gonçalves da Silva a quadrilha não é especializada no tráfico, mas na realização de roubos a comerciantes e, seguem orientações vindas de dentro dos presídios do Estado. Um dos elementos capturados é foragido da Casa de Custódia.





Francisco Filho - Repórter Rota do Dia