Polícia flagra suspeito com pedras de crack no Dirceu Arcoverde

Segundo os relatos, Paulo César Dias Ferreira foi visto em atitude suspeita pela polícia. Quando foi abordado o suspeito tentou se desfazer da droga, escondendo em um comércio do bairro Dirceu Arcoverde, na zona Sudeste de Teresina. Com ele foram encontradas 47 pedras de crack e dinheiro, possivelmente, oriundo do tráfico de drogas.



Confira os detalhes na reportagem de Juvenal Ribeiro, para o programa Linha de Fogo.





Juvenal Ribeiro - O Dia TV