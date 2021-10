Polícia Federal prende foragido da Casa de Custódia em São Luís-MA

Um foragido da Casa de Custódia, em Teresina, foi preso na tarde desta sexta-feira (15) na cidade de São Luís-MA durante a Operação Desgarrado, da Polícia Federal. O homem que não teve a identidade revelada é condenado pela Justiça Federal pelo crime de estelionato e já fugiu duas vezes do sistema penitenciário do Piauí.

De acordo com PF, o homem foi preso em 2019 na Operação Grande Família, que investigou fraudes em benefícios do INSS nos estados do Piauí e Maranhão, e foi condenado em ação penal que tramitou na 1ª Vara Federal de Teresina. Em 02 de abril deste ano ele conseguiu fugir do presídio.

Foto: Divulgação / PRF

A Operação Desgarrado cumpriu dois mandados judiciais expedidos pela da 1ª Vara Federal de Teresina, sendo um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em residência localizada na capital maranhense.

A PF informou que na residência onde o condenado foi preso foram apreendidos dois aparelhos celulares utilizados por ele. O nome da Operação DESGARRADO decorre da facilidade com que o preso consegue fugir dos presídios.

