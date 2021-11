Polícia Federal no Piauí deflagra operação contra pornografia infantil

O acesso a conteúdo de pornografia infantil a partir de um endereço da cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí, levou a Polícia Federal deflagrar Operação “Protection” nesta quinta-feira (04) e prender um homem no município de Camocim, no Ceará. O suspeito que não teve a identidade revelada tinha acesso aos conteúdos através de um aplicativo de mensagens do Canadá.

“As investigações, iniciadas em razão de cooperação entre a polícia federal brasileira e a polícia federal canadense, via INTERPOL, identificaram o acesso a pornografia infantil através de um aplicativo canadense de mensagens, em endereço localizado em Parnaíba”, explicou a PF sobre as investigações.

Foto: Arquivo / O Dia

O responsável pelo acesso foi alvo de cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juiz titular da Justiça Federal em Parnaíba. O suspeito foi preso em flagrante e indiciado pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao todo, seis policiais participaram da operação.

O nome da operação “Protection” faz “referência à denominação do acordo de cooperação entre as polícias internacionais com a finalidade de proteger as crianças da atuação desse tipo de criminoso que se aproveita da ingenuidade para realizar atrocidades”.

