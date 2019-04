Uma operação deflagrada da Polícia Civil na tarde desta terça-feira (16) conseguiu estourar uma boca de fumo no bairro Dirceu I, na zona Sudeste de Teresina. No local, equipes da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre) prenderam dois usuários de drogas e apreenderam vários entorpecentes que estariam sendo comercializados no local.

Polícia estoura boca de fumo e prende dois usuários no Dirceu I. (Foto: Chico Filho/O Dia)



De acordo com o delegado Cadena Júnior, durante as investigações foi averiguado que havia indícios da movimentação de usuários na residência e, com isso, foi solicitado um mandado de busca e apreensão à Central de Inquéritos. "Houve resistência por parte do Alef, que trancou um portão reforçado, e quando conseguimos adentrar ele já estava fugindo e deixou cair pelo chão toda a droga. Ele estava naquele exato momento quebrando as pedrinhas [de crack] dentro do quarto", afirma o delegado.

Para facilitar a fuga, o dono da boca de fumo, identificado como Alef de Araújo Rocha, havia posicionado escadas nos muros da residência para usar como rota de fuga. Segundo o delegado, o suspeito já possui outras passagens pela Polícia. "Na realidade havia uma escada no fundo da casa dele e uma escada no fundo da casa do vizinho. Então, ele saiu pulando escada por escada, não conseguimos pegar, mas pegamos dois usuários que estavam dentro da residência", destaca.

Além dos dois usuários, a avó de Alef, que é a proprietária da residência, também foi conduzida à sede da Depre para averiguação. No local, a Polícia encontrou uma quantidade de entorpecentes, incluindo a supermaconha conhecida como "Skank", munições e mais de R$ 2 mil.

Nathalia Amaral, com informações de Chico Filho.