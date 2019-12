Polícia encontra drogas enterradas em quintal de casa e suspeito é preso

A Polícia Civil do Piauí descobriu nesta sexta-feira (13) uma estrutura de armazenamento e distribuição de drogas na localidade Dandara dos Cocais, situada na região da Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina. As drogas, segundo a polícia, foram encontradas enterradas no quintal de uma residência e um homem identificado como José Wellington Correia foi preso suspeito de ser o proprietário do local.

De acordo com o chefe de investigação do 22º Distrito Policial, Erlon Viana, a polícia chegou até José Wellington após uma denúncia anônima pelo Whatsapp de que uma residência estaria servindo de ponto de venda e distribuição de drogas. Na ação, investigadores da Polícia Civil o localizaram após realizarem uma campana.

Chefe de investigação do 22º DP, Erlon Viana. Foto: Jailson Soares.

“Essa boca de fumo estava recém-inaugurada, digamos assim, no Dandara dos Cocais, na Rua II. Então montamos uma pequena campana, vimos a movimentação do suspeito e hoje resolvemos entrar no local. Então flagramos o José Wellington com porções de drogas e, durante entrevista, ele se mostrou arrependido e confessou o crime”, conta Erlon Viana.

Drogas apreendidas pela polícia. Foto: Jailson Soares.

A polícia informou ainda que grande parte da droga foi encontrada enterrada no quintal da residência de Wellington. “A droga foi encontrada no quintal da residência dele, também tinha entorpecente dentro de um fundo falso de um triturador de maconha. Ao todo, foram encontradas 64 pedras de crack”, disse Viana.

Diante do ocorrido, José Wellington Correia foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia