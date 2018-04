Polícia encontra corpo enterrado às margens da PI-126 em Pedro II

Policia militares encontraram um corpo enterrado próximo às margens da rodovia PI-126, que leva ao município de Pedro II. O fato aconteceu na manhã deste sábado (28), após o Batalhão da cidade receber uma denúncia anônima no 190. O corpo encontrado tinha um cinto amarrado em volta do pescoço.





Foto: Piripiri Repórter

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia foi recebida na noite da sexta-feira (27), mas por conta da pouca luminosidade do local, não foi possível encontrar o local na primeira busca. Os policiais retornaram na manhã de ontem e só então conseguiram localizar a cova, próximo ao matadouro de Pedro II, no sentido de quem vai para Piripiri.



Foto: Piripiri Repórter

O corpo estava em avançado estado de decomposição, mas foi identificado como sendo de Wagner Alves dos Santos, mais conhecido como “Nego Wagner”. Segundo o delegado Adalberto de Castro, da Delegacia Regional de Piripiri, ele já tinha passagens pela polícia de Pedro II por crimes como tráfico e roubos. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar as circunstâncias de sua morte.

Maria Clara Estrêla