Polícia encontra corpo de jogador de futebol dentro de barragem em Corrente

Foi encontrado no fundo de uma barragem no município de Corrente o corpo do jogador de futebol amador Daniel Alves de Sousa, mais conhecido como ‘Biola’. Ele estava desaparecido desde o último domingo (07), quando foi visto pela última vez na companhia de alguns amigos próximo a um lago nas cercanias da barragem. O resgate de seu corpo foi feito por uma equipe de bombeiros civis de Corrente, com ajuda da Polícia Militar e de populares.



De acordo com o comandante do 7º BPM de Corrente, major Hortêncio Santos, ‘Biola’ teria ingerido bebida alcoólica pouco antes de desaparecer. “Ele estava com uns amigos, bebendo na beira do lago e aí saiu dizendo que iria embora. Todo mundo achou que ele realmente tivesse isso, mas como não o encontraram mais em lugar nenhum, acionaram a guarnição e aí demos início às buscas”, explica o major.



Foto: Divulgação/Polícia Militar de Corrente

‘Biola’, segundo o major, era uma figura bastante conhecida em Corrente. Os policiais acionaram uma equipe de bombeiros civis da cidade para ajudar nas buscas, que se iniciaram na segunda-feira (08). “Como tinha a suspeita de que ele tivesse entrado na lagoa e tivesse se afogado, começamos as buscas com mergulhadores e seguimos assim até às 17 horas, mas não tivemos êxito. Pedimos, então, reforço de uma equipe de mergulhadores dos bombeiros de Teresina e já estava certo que eles viriam, quando conseguimos localizar o corpo nesta terça”, relata o PM.

O corpo de Daniel, de acordo com a polícia, se encontrava a mais de cinco metros de profundidade dentro da barragem, e a causa de sua morte só deverá ser informada com clareza após a realização da perícia.

Maria Clara Estrêla