Polícia encontra 38 tabletes de maconha dentro de lagoa na zona Norte

Um total de 38 tabletes de maconha foi encontrado dentro de uma lagoa na Vila Apolônio na tarde desta quarta-feira (27), na zona Norte de Teresina. Durante a operação, policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) chegaram a trocar tiros com suspeitos que vigiavam o entorpecente.

De acordo com o sargento Moraes, a droga foi localizada depois de uma denúncia anônima. “O tráfico impera nessa região e conseguimos lograr êxito e fazer a apreensão, dando assim um sossego para a população. Recebemos uma denúncia e realizamos a investigação“, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Os policias se depararam com três indivíduos às margens da lagoa, que trocaram tiros e conseguiram fugir. “Trocamos tiros com três elementos que estavam guardando essa droga na lagoa. Esse final de semana teve dois homicídios na região e intensificamos o policiamento lá, com o pessoal do serviço reservado da Secretaria de Segurança”, disse o capitão Leodemir, do 9°BPM.

Segundo o capitão, a droga é guardada dentro da lagoa para dificultar o trabalho de identificar os suspeitos. “Eles não guardam dentro da residência para não ser preso em flagrante em delito. Na maioria das vezes eles guardam dentro da lagoa, mas deixam os vigias lá”, explicou.

Foto: Jailson Soares / O Dia

A região registra aumento da criminalidade com homicídios e troca de tiros entre grupos criminosos. As investigações apontam que os últimos casos de violência são consequências da disputa por território.

