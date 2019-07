Polícia devolve celulares recuperados aos seus donos em Teresina

A Polícia Civil devolverá hoje aos seus respectivos donos 35 aparelhos celulares que foram roubados em Teresina. Os objetos foram recuperados em operações policiais da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deccoterc) ao longo deste ano. As vítimas de assaltos na Capital podem comparecer, a partir das 7h30, na sede da Delegacia – Rua Coelho Rodrigues, 760 – munidas do número Imei do aparelho e documentos de identificação.





Foto: O Dia

Teresina terá Delegacia do Consumidor

Além de devolver as vítimas de assaltos seus celulares roubados, a Polícia Civil do Piauí inaugura nesta quinta-feira (18) a Delegacia do Consumidor. A nova divisão dará suporte às pessoas que se sentirem lesadas em algum momento em compras e vendas de celulares. A Delegacia contará ainda com um número de WhatsApp para denúncias e contato direto: 86 99415-4509.

Secretaria de Segurança Pública