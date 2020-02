Polícia descobre laboratório de fabricação de crack na zona Sul de Teresina

Um laboratório de fabricação de drogas foi desarticulado pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre) na manhã deste sábado (8) no Parque Vitória, zona Sul de Teresina. Um homem foi preso em flagrante durante a ação.

Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. O local foi descoberto depois que denúncias chegaram pelo aplicativo DEPRE/DH. As informações davam conta que uma casa era utilizada como laboratório de produção de drogas e ponto de comercialização dos entorpecentes.

Segundo o coordenador da Depre, delegado Cadena Júnior, após receber a denúncia, a Polícia Civil iniciou uma investigação para descobrir a forma de atuação dos envolvidos. No início da manhã deste sábado, os investigadores confirmaram as denúncias.

"Após alguns meses de investigação, para apurar denúncias. Solicitamos à Central de Inquéritos de Teresina, três mandados de busca e apreensão que foram expedidos. Ao raiar do sol deste sábado, com apoio operacional do BOPE, os investigadores da DEPRE confirmaram as suspeitas e prenderam uma pessoa em flagrante delito por tráfico de entorpecentes e por possuir maquinário destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas", afirmou Cadena Júnior.

No local, foram apreendidos uma prensa hidráulica para prensar e os tabletes de crack, um forno micro-ondas para a transformação da pasta base de cocaína em crack, balanças, porções de maconha e cocaína e R$ 500,00.

Equipamentos apreendidos no local comprovam as denúncias de que drogas eram fabricadas (Foto: Divulgação / DEPRE)

Otávio Neto