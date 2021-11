Polícia desbarata esquema de furto de hidrômetros em Teresina

Um esquema criminoso de furto de hidrômetros e fios de cobre foi desbaratado em Teresina nessa quinta-feira (11) pela Delegacia Especializada de Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Contra as Relações de Consumo (Deccoterc).

Leia também: VÍDEO: Morador de rua é esfaqueado e morre na porta do Shopping da Cidade em Teresina

De acordo com a Polícia Civil, o esquema já era investigado, mas acabou sendo flagrado no posto fiscal da Tabuleta, em Teresina, quando um caminhão com a carga irregular passou pelo Raio X de fiscalização. O delegado João José afirmou que a quantidade de produtos surpreendeu os investigadores.

Foto: Divulgação / Sefaz

“A gente pegou o caminhão no dia anterior à noite, pois já vínhamos investigando. Tínhamos quase certeza que ali tinha algo irregular, quando o veículo passou pelo scanner detectamos os hidrômetros, o cobre, mas não imaginávamos a quantidade encontrada. Quando o carro passa ele mostra tudo. Isso é altamente valioso”, disse o delegado.

Os hidrômetros eram furtados de uma empresa de Teresina e seguiram para Fortaleza, no Ceará. O esquema escondia os produtos furtados embaixo de uma carga de latinhas para passar pela fiscalização sem levantar suspeitas. Após a descoberta, a carga foi retirada por uma empilhadeira.

Foto: Divulgação / Sefaz



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!