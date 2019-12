Polícia desarticula quadrilhas especializadas em roubar carros em THE

A Polícia Civil amanheceu esta quarta-feira (04) cumprindo uma série de mandados de prisão preventiva e temporária contra pessoas especializadas em adulterar chassis de veículos e roubar motos e carros. Os grupos agiam em Teresina e, segundo apontam as investigações mantinham comunicação um com o outro atuando, inclusive na confecção de documentos de identificação automotiva falsos.



Estão sendo executados 37 mandados de prisão temporária e preventiva, e 26 de busca e apreensão, mas a polícia ainda não informou quantas pessoas já foram detidas. A ação, que foi denominada de Apocalipse, é coordenada pela Polinter. De acordo com o delegado geral de Polícia Civil do Piauí, Luccy Keiko, os acusados respondem por crimes de associação criminosa, furto, roubo, receptação e adulteração veicular.



Foto: Divulgação/SSP

“As investigações iniciaram a partir do aumento do roubo e furtos de carros e motos na Capital, e o inquérito que culminou nessa operação já corre a mais ou menos um ano e meio no âmbito da Polinter. O que nós percebemos foi que esses grupos agiam organizadamente, inclusive se comunicando pra articularem em detalhes seu modus operandi.





A Operação Apocalipse envolve cem policiais da Polinter, dos Distritos Policiais da Capital, bem como agentes da Delegacia de Entorpecentes, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Também dão apoio as Delegacias de Esperantina, Água Branca, de Pedreiras, no Maranhão. A Secretaria de Justiça também integra a força tarefa.

