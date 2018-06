Polícia desarticula garimpo clandestino e apreende esmeraldas no PI

Em uma ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a Secretaria de Fazenda desarticularam um garimpo clandestino de exploração de diamante no município de Gilbués, a 816 Km de Teresina. Sete pessoas, todas elas garimpeiros de outros estados, acabaram presas. A operação aconteceu na última sexta-feira (15).





De acordo com o inspetor Barros Filho, porta-voz da PRF, a ação foi deflagrada após uma série de fiscalização da Semar e da Sefaz na região. “Fo constatado que às margens do Rio Marmelada haviam gente fazendo garimpo sem nenhum tipo de autorização dos órgãos competentes e além da extração ilegal, ainda conseguimos apreender com eles várias pedras preciosas, inclusive algumas de alto valor, como esmeraldas”, pontuou o inspetor.



Além das prisões, a Secretaria de Meio Ambiente imputou uma multa no valor de R$ 40 mil aos responsáveis pelo garimpo e determinou o embargo da área que estava sendo explorada, bem como a apreensão de todos os equipamentos e ferramentas utilizados na atividade extrativa.

Os presos foram todos encaminhados para a Delegacia Regional de Gilbués, onde permanecem detidos. A Polícia Civil, nem a PRF, divulgaram seus nomes. O responsável pelo garimpo também não teve sua identidade divulgada.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI