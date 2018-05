Polícia desarticula acampamento do tráfico localizado próximo à Ufpi

Uma operação deflagrada por equipes do 5º BPM de Teresina resultou na localização e desarticulação de um acampamento que servia como ponto de apoio para criminosos e traficantes na zona Leste de Teresina. O espaço fica localizado em área de mata fechada próximo ao Colégio Agrícola da Universidade Federal do Piauí (Ufpi).



Ao fazerem uma varredura pelo acampamento, a polícia conseguiu apreender 59 pedras de crack já prontas para a venda e consumo, além de três trouxas de cocaína, uma trouxe de maconha e vários cartões de crédito roubados.



Foto: Divulgação PM-PI

“O local lá era utilizado para a embalagem de drogas, venda de entorpecentes e para esconder objetos roubados das vítimas. Com a apreensão desse material, estamos desarticulando um ponto de apoio do crime e do tráfico na região, e consequentemente minimizando as ações criminosas nas cercanias da Ufpi, ali na zona Leste”, explica o capitão Charles Castelo, que comandou a ação.



Foto: Divulgação PM-PI



O acampamento foi desarticulado durante a operação Caça aos Veículos, deflagrada no último final de semana pelo 5º BPM de Teresina. A ação visa recuperar carros e motocicletas que tenham sido tirados das mãos de seus donos naquela região da cidade e coibir práticas criminosas que fomentem estes roubos, como o tráfico de drogas, por exemplo.



Foto: Divulgação PM-PI



Somente no fim de semana, a polícia conseguiu apreender seis motocicletas, sendo três roubadas, uma encontrada abandonada próximo ao acampamento de venda de drogas e duas abandonas em via pública. Um revólver calibre 22 foi retirado de circulação e uma prisão foi efetuada. A ação vai continuar pelos próximos dias e deve se estender às outras zonas de Teresina.

Maria Clara Estrêla