Polícia deflagra operação e prende envolvidos em assalto no Piauí

Foi deflagrada nesta quinta-feira (24), a operação "Cocais Seguro", que tem como objetivo inibir crimes de furto e roubo em municípios da região dos Cocais, no Norte do Piauí. Até o momento, pelo menos quatro pessoas foram presas por suspeita de envolvimento nas ações criminosas. As informações foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/PI).

Até o momento, pelo menos quatro pessoas foram presas por suspeita de envolvimento nas ações criminosas. (Foto: Divulgação/SSP)



Segundo a SSP, nas primeiras horas da manhã, policiais da Força Tarefa realizaram apreensões de duas armas de fogo, celulares, duas motocicletas e quatro prisões, sendo três homens foragidos do sistema prisional e um por porte ilegal de arma. As apressões e prisões foram feitas nos municípios de Nossa Senhora dos Remédios e Porto.

Os presos durante a operação foram identificados como Silvestre Freitas, de 25 anos; Arnaldo dos Santos Castro, de 48 anos; Pedro Alves Ferreira da Silva, de 31 anos; e Raimundo Nonatos Mendes, de 40 anos de idade.

De acordo com o coordenador da Força Tarefa, major Audivam Nunes, a operação segue durante todo o dia abrangendo também as cidades de Barras e Esperantina. “A gente está atendendo um pedido da população, além de atuarmos na capital, a Secretaria de Segurança também vai expandir essas ações para vários municípios piauienses”, concluiu.

Nathalia Amaral, com informações da SSP.