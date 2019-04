Em um mês, Polícia de Parnaíba prende 10 acusados de homicídio

Em balanço divulgado na última sexta-feira (29) pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/PI), somente no mês de março, 23 pessoas foram presos, seja por flagrante, seja por cumprimento de mandados de prisão, no município de Parnaíba, localizado no litoral do Piauí. Entre os presos, pelo menos 10 eram apontados como autores de homicídios no município.

As prisões foram efetuadas num esforço coletivo dos distritos policiais e principalmente da Delegacia de Combate à Homicídio, Tráfico de Drogas e Latrocínio de Parnaíba, DHTL; Núcleo de Inteligência da Planície Litorânea e Delegacia de Combate a Crimes Patrimoniais de Parnaíba, DEPATRI. Segundo a SSP, várias células criminosas desarticuladas, drogas e armas apreendidas durante o período.

O Delegado Geral de Polícia Civil, Luccy Keiko Leal Paraíba, enfatizou que o trabalho tem dado bastante orgulho à Polícia, pela dedicação dos investigadores, dos escrivães, dos delegados e peritos que lá estão lotados.

"Sempre foi um dos esforços da nossa gestão o cumprimento de mandados de prisão e o pedido dessas medidas cautelares para desarticular organizações criminosas que promovem o tráfico de drogas no Estado bem como outros crimes graves, como o latrocínio", explica do Delegado Geral.

Nathalia Amaral, com informações da SSP.