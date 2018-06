Polícia de SP cumpre mandados no PI contra quadrilha de assaltantes

A Polícia Civil deflagrou, nas primeiras horas da manhã de hoje (28) uma mega operação em cinco Estados da Federação para prender a quadrilha responsável pelo roubo de R$ 10 milhões de uma empresa de valores em Araçatuba-SP. O Piauí é um dos Estados onde estão sendo cumpridos alguns dos 171 mandados expedidos pela Justiça. Além do Estado, a operação, que foi denominada de “Homem de Ferro” é realizada simultaneamente em São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

Ao todo, estão sendo cumpridos 24 mandados de prisões temporárias e 147 mandados de busca e apreensão. Participam da mega operação nos cinco Estados cerca de 600 policiais civis, 150 viaturas além de um helicóptero da Polícia Civil.

A Secretaria de Segurança do Piauí não informou quantos mandados estão sendo cumpridos no Estado. Sabe-se apenas que as investigações por parte da Polícia de São Paulo duraram nove meses e, durante este tempo, foi descoberto que a quadrilha planejou e executou o roubo em Araçatuba, atacando o Comando da Polícia Militar da cidade com disparos de arma de fogo. O crime aconteceu em 7 de outubro de 2017.

No roubo à empresa de valores, os criminosos estavam armados com um arsenal de guerra, foi o que informou a polícia de São Paulo. Eles explodiram o prédio da empresa para roubar o montante de R$ 10 milhões e um policial civil, de nome André Luiz Ferro, acabou sendo morto na ação. A operação é coordenada pela Delegacia Seccional de Araçatuba.





Maria Clara Estrêla