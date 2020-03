Polícia cumpre mandados e prende quatro pessoas por tráfico e roubos

A Polícia Civil, por meio de uma ação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) cumpriu uma série de mandados de prisão nesta sexta-feira (27) em Teresina e Timon contra acusados de tráfico de droga e roubos praticados nas duas cidades. A ação contou com o apoio do BOPE, Polinter e Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE). Ao todo, quatro pessoas foram presas.

A operação se iniciou na zona Leste de Teresina, mais precisamente no bairro Parque Universitário, onde os policiais conseguiram prender um indivíduo de iniciais J.J.S.S e outro de iniciais H.V.O.L . Os dois foram autuados por porte de droga. De lá, os policiais seguiram para o bairro Parque Piauí, na cidade de Timon, onde efetuaram as prisões de F.J.S.N, conhecido como Tio Frank, e T.T.S.S, conhecido no mundo do crime como Tiagão.



Material encontrado em poder dos presos - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Segundo o coordenador do Greco, delegado Tales Gomes, T.T.S.S tinha um mandado de prisão em aberto com uma pena de 20 anos de reclusão a ser cumprida. Junto com J.J.S.S, que foi pego em Teresina, ele é suspeito de praticar uma série de roubos na capital e ainda usava uma casa alugada em Timon para esconder os produtos subtraídos de seus donos.

Os presos foram encaminhados para a sede do Greco e de lá transferidos direto para o sistema prisional.

Maria Clara Estrêla