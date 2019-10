Polícia cumpre mandados e prende cinco por fraudes no Detran

Durante operação Clone deflagrada na manhã desta quinta-feira (03) pela Delegacia de Combate a Crimes contra o Patrimônio (Depatri), de Parnaíba, foram cumpridos 18 mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva em quatro municípios do Piauí. A ação visa reprimir crimes relacionados a fraudes no Departamento de Trânsito do Piauí (Detran-PI) de Parnaíba, estelionato, além de outros crimes.

Polícia prende suspeitos de praticar fraudes no Detran. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Segundo informações da Polícia Civil, até cinco pessoas foram presas preventivamente até o momento, dentre despachantes e indivíduos envolvidos nas fraudes, sendo tais mandados de prisão cumpridos nas cidades de Teresina, Campo Maior, Bom Princípio e Parnaíba.

As investigações iniciaram há cerca de três meses e tinham como foco apurar falsificações de documentos, que tentavam dar aparência de legalidade a veículos roubados, veículos estes na maioria dos casos oriundos de outros estados e comercializados sem o conhecimento do comprador.

Entre os presos estão os indivíduos Maciel Ribeiro da Conceição, despachante e assessor da Câmara de Vereadores de Parnaíba; José Carlos Machado Pereira Júnior, vendedor de veículos; Júlio César Souza Brandão, despachante; Francisca Patrícia Veras da Silva, presa em Campo Maior; e Fábio Augusto Fonseca Rocha, vulgo Fabão, preso na Casa de Custódia.

Além dos crimes já citados, os investigados também são apontados por envolvimento com transferências de veículos, renovação irregular de carteiras de habilitação, retiradas de multas de forma ilícita, e outras fraudes.

Um dos mandados de busca foi cumprido na sede do Detran de Parnaíba, onde foram apreendidos computadores, documentos e outros objetos úteis ao maior esclarecimento dos delitos, e individualização das condutas dos envolvidos na empreitada criminosa.

Nathalia Amaral