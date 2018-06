Polícia cumpre mandados e prende acusado de roubar casa de deputado

A Polícia Civil, por meio da Gerência de Policiamento Metropolitano, prendeu nas primeiras horas da manhã de hoje (07) um homem identificado como Marcelo Dentinho, suspeito de envolvimento no assalto à casa do deputado Evaldo Gomes (PTC) ocorrido no ano de 2015. Marcelo foi detido em sua residência, na zona Norte de Teresina, negou as acusações a princípio, mas com ele foram encontrados objetos de roubo e uma quantidade de cocaína e ele acabou confessando o crime.



Marcelo é um dos presos na Operação Teresina Segura, que foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje (07) pela Gerência de Policiamento Metropolitano da Polícia Civil. Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, e seis pessoas já foram detidas, sendo quatro delas por força de mandado, uma em flagrante por tráfico e outra por desacato a autoridade. A ação objetiva combater crimes contra o patrimônio, ou seja roubo, e tráfico de drogas.

“Foram duas prisões na zona Norte, um na zona Leste e outro na zona Sudeste, totalizando quatro dos 10 mandados cumpridos com sucesso. E as duas pessoas que foram presas em flagrante são parentes do Marcelo Dentinho. Trata-se da mulher dele, que foi pega com droga, e uma outra familiar, que tentou agredir um policial e desacatou nossa equipe. Esta última foi presa por desacato”, explicou o delegado Luccy Keikko, gerente de policiamento do metropolitano.



O delegado Luccy Keikko coordena a Operação Teresina Segura (Foto: Arquivo O Dia)

À polícia, Marcelo confessou que sua atuação no mundo do crime é voltada para a prática de assaltos (furtos e a mão armada) e que ele invadiu a residência do deputado Evaldo Gomes de onde subtraiu dinheiro e vários outros objetos de valor há três anos. Marcelo foi preso preventivamente e encaminhado para a Central de Flagrantes junto com os outros presos, que ainda não tiveram seus nomes informados.

As equipes da Civil continuam em diligências por toda a Teresina e a expectativa é que todos os 10 mandados sejam cumpridos até o final do dia. A Gerência de Policiamento Metropolitano destacou que a Operação Teresina Segura é uma continuação da Operação Avalanche, deflagrada na última terça-feira (05) para prender acusados de roubo e de tráfico no Piauí e Maranhão. Seis pessoas foram detidas na ação.

Polícia recupera R$ 130 mil em celulares apreendidos no mês de maio

Durante as operações policiais deflagradas no mês de maio, a Polícia Civil conseguiu apreender 90 aparelhos celulares roubados na região metropolitana de Teresina. Segundo a contabilização feita pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), os objetos, junto com outros aparelhos eletrônicos que foram recuperados, somam um montante de R$ 130 mil retirados das mãos de criminosos. Cerca de 50, destes 90 aparelhos, estão sendo devolvidos na manhã de hoje aos seus donos na sede da Delegacia Geral, no Centro.

Maria Clara Estrêla