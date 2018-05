Polícia cumpre 15 mandados contra crime de pedofilia no Piauí

A Polícia Civil iniciou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Luz da Infância 2 para combater crime de pedofilia no Piauí. Ao todo, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em três cidades do Estado: 11 em Teresina, três em Parnaíba e um em Itainópolis. A polícia informou que suspeitos estão sendo detidos, mas não disse quantos nem de quem se tratam.







O objetivo das diligências é encontrar arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes no Piauí e mais 23 Estados da Federação, além do Distrito Federal. A investigação, iniciada por uma força-tarefa do Ministério da Segurança Pública já dura quatro meses, período no qual a Polícia Civil instaurou os inquéritos e Judiciário expediu os mandados por meio da Central de Inquéritos de Teresina.

Esta é a segunda edição da ação. A primeira etapa da Operação Luz da Infância foi deflagrada em 20 de outubro de 2017, quando foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. Durante a apreensão desses materiais nos 24 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, foram identificadas e presas 112 pessoas que utilizavam estes equipamentos para produzir, guardar ou compartilhar conteúdos de pedofilia na internet. Todas as provas materiais que embasaram a primeira edição da operação foram coletadas ao longo de seis meses.

No Piauí, a ação é coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e contra com a participação de policiais do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), da Diretoria de Inteligência da SSP-PI, da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, da Delegacia da Mulher Sul, Delegacia de Entorpecentes e Delegacia de Meio Ambiente. A Polícia Federal também está dando apoio logístico.

Maria Clara Estrêla