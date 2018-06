Seis pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas no PI e MA

Atualizada às 08h29min

Mais duas pessoas foram presas na Operação Avalanche. Agora são seis detidos e um deles foi encontrado em São Luís-MA. Os presos foram identificados como sendo John Lennon Borges Viana, Heloísa Maria de Sales, Vyrna Melo Brayner, Bruno dos Santos, Robson Assunção Sousa. O sexto preso ainda está sendo identificado. Todos eles foram encaminhados para a sede da Polinter e de lá seguirão para o sistema penitenciário.

Iniciada às 08h55min

A Polícia Civil deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (05) uma operação de combate ao tráfico de drogas e a crimes de roubos em Teresina e municípios do interior do Piauí. A ação, intitulada de Avalanche, reúne equipes de quatro delegacias especializadas e já resulta na detenção de quatro pessoas nas zonas Sul e Norte da Capital. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão.



Os presos foram identificados como Vyrna Melo, Heloísa Maria, Bruno dos Santos e John Lennon, todos respondendo por crime de tráfico de entorpecentes. A informação é do delegado Luciano Alcântara, coordenador da Divisão de Capturas da Polícia Civil (Dicap), que está coordenando a operação.



O delegado Luciano Alcântara é o coordenador da Opração Avalanche (Foto: Elias Fontinele / O Dia)



“Eles são focos isolados, ou seja, pelo menos a princípio, não se conhecem nem possuem qualquer relação uns com os outros. Estes quatro atuavam abastecendo bocas de fumo em Teresina e não negaram nenhuma das acusações no momento em que foram presos”, o delegado Luciano detalha.

Em uma das prisões, foi apreendida uma quantidade de cocaína que ainda está sendo contabilizada. Todo o material recolhido e os presos foram encaminhados para a sede da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE), no bairro Saci.

“Não temos prazo para findar a operação e a nossa expectativa é que realizemos mais que as 10 prisões para as quais há mandados, inclusive prisões em outros Estados, de gente ligada ao tráfico e ao roubo de veículos no Piauí”, finaliza o delegado Luciano Alcântara.

Maria Clara Estrêla