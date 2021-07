Polícia conclui inquérito da morte de empresário em Parnaíba; mandante pagou R$ 200 mil

A Polícia Civil do Piauí concluiu o inquérito que apura a morte do empresário James Cavalcante Castro, que foi morto a tiros, dentro de um carro, no dia 18 de setembro de 2020 , em Parnaíba, litoral do Estado. Três pessoas foram indiciadas pelo crime estão foragidas. Segundo a polícia, um homem identificado como Mário Roberto Bezerra é suspeito de ser mandante do crime. As investigações apontam que ele teria pago R$ 200 mil reais pela morte do empresário.



Foto: Redes Sociais

Na quinta-feira (17), a Polícia Civil deflagrou a Operação Sicário II e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Teresina e Parnaíba. O inquérito foi finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário.

“O objetivo da operação foi arrecadar documentos e equipamentos eletrônicos referentes ao homicídio do empresário Janes Castro, ocorrido em Parnaíba. Ao final das investigações foram contabilizados 15 mandados de busca e apreensão, 09 mandados de prisão cumpridos, sendo três pessoas presas. Outras três pessoas estão foragidas”, disse a Polícia Civil por meio de nota.

Além de Mário, estão foragidos José Hiago Ferreira da Silva – suspeito de ser o motociclista do assassinato – e Evandro Tenório Britto – líder de uma organização criminosa que agencia assassinatos.

Em coletiva de imprensa, a Polícia Civil informou que o empresário teria sido assassinado porque teria dividas com envolvidos no crime. Nesse sentido, Mário teria pago R$ 200 mil a Evandro pelo assassinato.

O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário, mas o Ministério Público pode reabrir a investigação caso necessário.

