Polícia Civil resgata 23 animais em suposto abrigo clandestino

A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, resgatou 20 cães e três gatos de uma residência localizada no bairro Três Andares, zona Sul de Teresina. O local funcionava como um suposto abrigo clandestino. O Centro de Zoonose, membros do Conselho Regional de Veterinária e Conselho de Proteção e Defesa aos Animais participaram da ação.





Segundo a delegada Edenilza Viana, titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, os animais eram mantidos em um local pequeno e insalubre, sem proteção para o sol e chuva. Os animais apresentavam extrema magreza e estavam debilitados. No local também não havia água e comida.

Foto: Divulgação

A suposta cuidadora dos animais, uma estudante que não teve a identidade revelada, é investigada por crime de maus-tratos. Segundo a delegada, a estudante recebia dinheiro para manter o suposto abrigo. Apesar disso, os animais estavam doentes, muitos com calazar, o que foi constatado após coleta de amostras de sangue.

Foto: Divulgação

Diante dos fatos, a DPMA representou pela busca e apreensão dos animais. A delegada alerta ainda para que as pessoas que doaram dinheiro para o abrigo, caso se sintam vítimas, podem denunciar o caso para a Polícia Civil.



Em nota a Fundação Municipal de Saúde informou que, após o cumprimento da demanda da Delegacia de Proteção de Meio Ambiente foram levados 20 cães e 3 gatos para a Gerência de Zoonoses. Destes animais, 15 já haviam sido diagnosticados com Lesihmaniose. Os demais serão coletados sangue para a realização de exames.





"Os animais se encontravam muito debilitados e a conduta recomendada pelo Ministério da Saúde é de sanear os animais. Tem que deixar bem claro que a ação foi provocada pela OAB. Todas as medidas que estão sendo tomadas pela Zoonoses de acordo com protocolo do Ministério da Saúde porque se trata de uma zoonoses com risco também para a saúde humana", informou a FMS.

Nathalia Amaral