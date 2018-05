Polícia Civil desmente boatos sobre crianças sequestradas em Teresina

Um boato disseminado através das redes sociais tem amedrontado pais e mães em Teresina. De acordo com os relatos de algumas pessoas, um casal estaria raptando crianças em bairros na zona Norte e da zona Sul de Teresina. A reportagem do Portal O Dia procurou a Polícia Civil para apurar as informações sobre os supostos sequestros. De acordo com a Polícia, os casos relatados são boatos e nenhuma denúncia sobre raptos de crianças foi formalizada até o momento.



Um dos relatos foi publicado em uma página na rede social Facebook. Na publicação, a pessoa pede que as mães tomem cuidado porque três pessoas estariam sequestrando crianças em um gol preto nos bairros Porto Alegre, Torquato Neto e Portal da Alegria, todos na zona Sul de Teresina. Segundo a página, os supostos sequestradores estariam indo até algumas residências informar que a criança foi sorteada com uma cesta de doces. “Quando abre a porta, eles sacam a arma e obrigam você a dar a criança”, finaliza o relato.

Boato está sendo espalhado através de uma página no Facebook. (Foto: Reprodução/Facebook)

De acordo com o delegado Tales Gomes, titular do 22º Distrito Policial, as informações divulgadas pela página não são verdadeiras. O delegado afirma que os boatos estão sendo espalhados há mais de 10 dias, mas até o momento nenhum pai ou mãe chegou a formalizar denúncia sobre os supostos sequestros. “Tanto na zona Norte quanto na Zona Sul já tivemos notícias desses boatos, mas nenhum pai chegou a denunciar nada. É tudo boato”, diz o delegado.

Um pai chegou a ir até a delegacia após ficar amedrontado com as informações falsas que estavam sendo divulgadas. “Ele chegou aqui com uma criança muito pequena e disse que soube de um caso de uma criança que foi raptada e depois foi liberada, mas ele mesmo disse que achava que era mentira”, afirma o delegado Tales Gomes. Segundo ele, a informação repassada pelo pai não foi confirmada e nenhuma outra pessoa chegou a procurar a delegacia para registrar boletim de ocorrência sobre o caso.

Sobre a informação de que as crianças estariam sendo raptadas por três pessoas em um gol preto, o delegado comenta que os métodos denunciados não são coerentes. “Algumas pessoas dizem que é um gol branco, uns dizem que é preto, outros já dizem que é um corolla, outros dizem que é em uma moto. Então, nem nisso as informações batem”, destaca.

Algumas pessoas relatam que os supostos sequestradores estão em uma moto, outros que estão em um carro preto. (Foto: Reprodução/Facebook)

Os boatos espalhados nas redes sociais causaram pânico e algumas mães chegaram a relatar que deixaram de sair de casa com medo de serem abordadas pelos falsos criminosos. Uma das mães chegou a passar mal após saber dos supostos sequestros e outra disse que não consegue dormir com medo de ter os filhos raptados.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí informou que até momento não houve registro de ocorrências sobre esses casos em nenhuma das delegacias de Teresina.





Nathalia Amaral