Polícia Civil deflagra Operação Narco BRA-PI contra o tráfico de drogas

A Polícia Civil do Piauí deflagrou nesta quinta-feira (24) a Operação Narco BRA-PI para dar cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados ao crime de tráfico de drogas. A operação acontece em Teresina e nas cidades de Parnaíba, Picos, Oeiras, São Raimundo Nonato, Guadalupe e Luzilândia.



Flagrante de drogas em São Raimundo Nonato (Foto: Divulgação/PCPI)



Na cidade de Picos, região Sul do Estado, um homem foi preso com uma arma de fogo, além de apreensões de drogas, materiais utilizados para o tráfico, como balança de precisão, e uma quantia de R$30 mil em dinheiro. Em São Raimundo Nonato a polícia apreendeu drogas e dinheiro.



Flagrantes no município de Picos (Fotos: Divulgação/PCPI)

A operação é coordenada pela Delegacia de Prevenção e Repressão à Entorpecentes, com supervisão da Gerência de Polícia Especializada e Delegacia Geral, e conta com o apoio do Rone/PM-PI.



Participam também, policiais civis da DECAP e das Delegacias dos municípios onde estão sendo realizados os cumprimentos de mandados, fruto de investigações realizadas por estas equipes.



Operação Narco BRA-PI

A Operação Narco BRA-PI, inserida na Operação Narco Brasil, está sendo realizada no "Dia D" de combate ao tráfico de entorpecentes, idealizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.



A Operação Narco Brasil foi iniciada nacionalmente em junho com a participação das Polícias Civis e Polícia Rodoviária Federal, tendo a Depre apreendido na última semana, mais 58 tabletes de entorpecentes, além de 51 kg de Cannabis Sativa (Skank), na região Sul do Piauí.



Compartilhar no

Com informações da Polícia Civil do Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!