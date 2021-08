Polícia Civil deflagra operação “Cerco Fechado” em Teresina

A Polícia Civil do Piauí deflagrou no final do último sábado (14/08) a Operação “Cerco Fechado” em várias zonas de Teresina. Com cerca de 60 policiais civis de diversas unidades, a operação apreendeu duas caminhonetes hiluxcom placas clonadas.

A operação realizou barreiras, bloqueios e fiscalizações em diversos pontos da capital com objetivo apreender armas, drogas, veículos roubados/furtados e combater o crime de maneira geral, e dar maior segurança à toda população.





Foto: ASCOM/PCPI





Com informações da Polícia Civil

