Polícia Civil cumpre mais de 20 mandados de prisão no Estado

A Polícia Civil do Piauí deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (17) uma operação para cumprir uma série de mandados de judiciais contra acusados de vários crimes praticados em Teresina e no interior do Estado.



A ação, coordenada pela Delegacia Geral, foi batizada de Operação Impacto II e envolve mais de 200 agentes da Polícia Civil entre delegados e escrivães. Ao todo, estão sendo cumpridos 23 mandados de prisões preventivas e temporária em diversas cidades.

De acordo com o delegado geral de Polícia Civil do Piauí, Lucci Keikko, até o momento há seis pessoas presas. Eles foram encaminhados para a sede da Delegacia Geral e de lá seguem para o sistema prisional.





Aguarde mais informações.

Maria Clara Estrêla, com informações da SSP-PI