Polícia apura fraudes em licitações em municípios do PI e MA

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual, deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (12) uma operação para apurar fraudes em processos licitatórios e desvios de recursos públicos em duas cidades piauienses e uma cidade maranhense.



Ao todo, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão nos municípios de Manoel Emídio, Floriano e Barão do Grajaú, este último no Estado do Maranhão. As investigações apontaram fraudes na contratação de empresa pelo ex-prefeito de Manoel Emídio, José Medeiros da Silva, para realização de reformas em escolas municipais.



Foto Ilustrativa: Ministério Público do Piauí

O problema, segundo o Ministério Público, é que as obras pagas com dinheiro público não foram executadas, o que configura desvio de recursos e crime contra a administração pública.

Além do ex-prefeito José Medeiros da Silva, também foram alvos da operação servidores do município de Manoel Emídio e as empresas investigadas por participação no esquema criminoso.

Os envolvidos deverão responder por fraude em licitação, desvio de verba pública, lavagem de dinheiro, associação criminosa e crime contra o erário público. Participaram da ação a Polícia Civil com apoio da Polícia Militar e de agentes do Gaeco.

Maria Clara Estrêla, com informações do Ministério Público do Piauí