Polícia apreende quase 1 tonelada de cocaína na zona Norte de Teresina

Durante uma operação na tarde desta nesta terça-feira (10) a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), através do Grupo de Repreensão ao Crime Organizado (GRECO), Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Piauí, Divisão de Operações Especiais (DOE) e Delegacia de Entorpecentes (DEPRE) aprenderam quase 1 tonelada de cocaína, na zona Norte de Teresina. Quatro pessoas foram presas.



Por meio de nota, a SSP-PI considerou essa “maior apreensão de cocaína do estado dos últimos tempos”. Uma coletiva de imprensa está acontecendo neste momento na sede do Greco para informações sobre o assunto com autoridades públicas.

Aguarde mais informações.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia