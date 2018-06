Polícia apreende mais de 200 kg de drogas em Parnaíba e prende quatro

Uma ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate ao Homicídio, Tráfico de Drogas e Latrocínio, resultou na prisão de quatro pessoas e apreensão de mais de 200 Kg de droga em Parnaíba nesta quinta-feira (28). O fato aconteceu no bairro Planalto e polícia agiu em cumprimento a mandados de busca e apreensão.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os suspeitos estariam negociando a venda dos entorpecentes para poder distribuí-los entre as bocas de fumo da cidade. Além disso, foram descobertas residências que serviam como depósito para o armazenamento da droga. Os presos foram identificados como Wellington Feitosa Sousa, 36 anos; Cássio dos Santos Feitosa, 25 anos; Elisângela dos Santos Lima, 25 anos; e Janiely Azevedo Rodrigues, 23 anos, todos naturais de Parnaíba.

As investigações tiveram início após a polícia identificar um veículo modelo Toyota Etios que estava circulando por pontos suspeitos de venda de entorpecentes em Parnaíba. Após várias diligências feitas por equipes da DTHL, a polícia conseguiu mapear as residências que eram usadas como ponto de apoio pelos criminosos. Elas ficavam no entorno da Rua Projetada do bairro Planalto.

Após as prisões e apreensões, os suspeitos e o material recolhido foram levados para a sede da DTHL para realização dos procedimentos legais. Os presos vão responder por tráfico de drogas, estando sujeitos a pena de cinco a 15 anos de reclusão, e também por associação criminosa para o tráfico de drogas, podendo pegar de três a 10 anos de prisão.

Maria Clara Estrêla