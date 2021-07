Polícia apreende eletrônicos e investiga pornografia infantil em Teresina

Dando continuidade à Operação ‘Luz da Infância’, a Polícia Civil do Piauí cumpriu, nesta quarta-feira (09), um mandado de busca e apreensão que resultou no recolhimento de dispositivos eletrônicos com suspeita de armazenar material digital de abuso e exploração sexual infantil.



Segundo o delegado Matheus Zanatta, da Gerência de Polícia Especializada (GPE), o material coletado será periciado para confirmar a ocorrência deste tipo de crime, como descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



(Fotos: Divulgação/PCPI)

A ação faz parte de uma mobilização nacional para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet e foi articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

Na 8ª fase da Operação, estão sendo cumpridos 176 mandados de busca e apreensão em 18 Estados: Alagoas; Amazonas; Bahia; Ceará; Espírito Santo; Goiás; Maranhão; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Pará; Piauí; Paraná; Rio de Janeiro; Rio grande do Norte; Rio Grande do Sul; Roraima; Santa Catarina e São Paulo.

Outras diligências foram cumpridas no Brasil e em mais cinco países: Argentina; Estados Unidos; Equador; Paraguai e Panamá. Para isso, houve a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Homeland Security Investigations (HSI), que ofereceu cursos, compartilhamento de boas práticas e capacitações.



Balanço das Operações



Nas sete fases anteriores, realizadas entre 2017 e 2020, a Operação ‘Luz na Infância’ já cumpriu mais de 1.450 mandados de busca e apreensão e prendeu cerca de 700 suspeitos de praticarem crimes cibernéticos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil e nos países participantes da ação.



Luz na Infância 1: 20 de outubro de 2017

Foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. Foram presas 108 pessoas.

Luz na Infância 2: 17 de maio de 2018

As Polícias Civis dos Estados cumpriram 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas.

Luz na Infância 3: 22 de novembro de 2018

Operação deflagrada no Brasil e na Argentina com o cumprimento de 110 mandados de busca, resultando na prisão de 46 pessoas.

Luz na Infância 4: 28 de março de 2019

Operação deflagrada em 26 estados e no Distrito Federal resultou no cumprimento de 266 mandados e 141 pessoas presas.

Luz na Infância 5: 04 de setembro de 2019

Operação deflagrada em 14 estados e do Distrito Federal, além dos Estados Unidos, Paraguai, Chile, Panamá, Equador e El Salvador. A ação resultou no cumprimento de 105 mandados e 51 pessoas presas.

Luz na Infância 6: 18 de fevereiro de 2020

Operação envolveu policiais civis de 12 estados, além dos Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá. Foram cumpridos no Brasil e nos quatro países 112 mandados de busca e apreensão.

Luz na Infância 7: 06 de novembro de 2020

Operação envolveu policiais civis de 12 estados, além dos Estados Unidos, Argentina, Paraguai e Panamá. Foram cumpridos no Brasil e nos quatro países 136 mandados de busca e apreensão.

