VÍDEO: Polícia apreende drogas em abordagem a ônibus interestadual no Piauí

A Polícia Civil, por meio de uma ação coordenada pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, apreendeu drogas sintéticas, maconha e cocaína durante abordagem a um ônibus interestadual que vinha de São Luís e passava por Teresina. Duas pessoas foram presas na ação acusadas de tráfico de drogas.



Com um dos presos os policiais encontraram 4g de haxixe, um saquinho com dois micro pontos de droga que seria, supostamente, LSD, uma balança de precisão e R$ 450,00 em dinheiro. Com o outro acusado, foram apreendidas 3,8g de cocaína, 107g de maconha 400g da droga conhecida como “super maconha” (skunk), saquinhos com porções de haxixe já embalado, 12 caixas de papel seda e recipientes contendo 128 cápsulas de uma substância ainda não identificada.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Além destes entorpecentes, a polícia localizou também 30g da droga sintética conhecida como MDMA na posse de um dos presos. Os dois foram autuados e encaminhados para a delegacia onde prestaram depoimento.





“Em razão dos interrogatórios e das versões apresentadas, bem como das circunstâncias e da quantidade e tipos de drogas apreendidas, os nacionais de iniciais J.F.D.G.O, de 24 anos; e E.A dos S.B, 29 anos, foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico”, diz a nota da Secretaria de Segurança.

Os dois seguem detidos na delegacia e serão encaminhados ao sistema prisional. A Delegacia de Entorpecentes disponibiliza o número (86) 3216-5281 e o aplicativo para Androis DEPRE/DH para recebimento de denúncias sob total sigilo.

