Polícia apreende droga avaliada em R$ 425 mil na Ladeira do Uruguai

Quatro pessoas foram presas na madrugada desta terça-feira (06), em Teresina, acusadas de tráfico interestadual de entorpecentes. Eles transportavam 22 pacotes de maconha, pesando 25 Kg; e dois pacotes de cocaína, pesando 2Kg dentro de uma mala. Toda a droga apreendida renderia aos traficantes pelo menos R$ 425 mil, foi o que informou o delegado Cadena Júnior, coordenador da Divisão de Entorpecentes (Depre).



“Para se ter uma ideia, eles vendem 25 Kg de maconha no atacado a pelo menos R$ 50 mil. Já os 2 Kg de cocaína sairiam por R$ 40 mil. Então só com a venda dos entorpecentes a estes donos de boca de fumo, eles receberiam R$ 90 mil. E com a venda no varejo, ou seja, em porções menores, cada quilo de maconha sai, por baixo, a uns R$ 5,00. Então só com estes 25 Kg apreendidos, eles teriam aí R$ 125 mil conseguidos com a venda direta aos usuários”, explica o delegado.

A droga seria distribuída entre traficantes e bocas de fumo na zona Leste de Teresina. Os presos não tiveram seus nomes informados pela polícia, mas se tratam de três homens e uma mulher. Segundo a Depre, dois deles aguardavam a chegada do casal com as malas contendo a droga na Rodoviária dos Pobres, localizada na Ladeira do Uruguai.

Nenhuma arma foi encontrada, mas o veículo onde eles transportariam os entorpecentes também foi recolhido. Em depoimento, os presos informaram que o carro seria usado como Uber, mas a polícia ainda vai checar a informação junto à empresa. O grupo foi encaminhado para a sede da Depre, no bairro Saci, junto com o material apreendido.

Maria Clara Estrêla