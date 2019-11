Polícia apreende dois menores suspeitos de assalto em Timon

Dois jovens foram detidos suspeitos de assaltos na Vila do Bec, no município de Timon (MA), na tarde desta sexta-feira (29). Segundo a polícia, os dois são menores de idade.



De acordo com o chefe de investigações do Departamento de Narcóticos (DENARC) de Timon, Kassamio Leal, a dupla teria assaltado três alunos de uma escola do bairro.

“Nós recuperamos os objetos roubados na casa de um dos suspeitos. Estamos dando apoio a Delegacia do Menor Infrator (DAI), de Timon, e conseguimos realizar a apreensão dos dois”, disse.

Kassamio Leal. Foto: Jailson Soares.

Kassamio disse ainda que os jovens apreendidos são conhecidos na região e suspeitos de tráfico de drogas. “Eles são bem conhecidos na região e, apesar de serem adolescentes, são suspeitos também pelo crime de tráfico”, conta.

Menores foram encaminhados à Central de Flagrantes. Foto: Jailson Soares.

Durante a ação, a polícia apreendeu um simulacro de arma de fogo, mochilas, celulares e entorpecentes. Os jovens, que não tiveram as identidades reveladas, foram encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia