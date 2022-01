Polícia apreende armas e munições comercializadas ilegalmente por idoso em Lagoa do Sítio

A Força Tática e a Polícia Civil de Valença apreenderam, na tarde terça-feira (18), diversas armas, cartuchos, pólvoras e outros artefatos que eram comercializados ilegalmente por um idoso de 60 anos, identificado como M.P.S. A apreensão aconteceu após cumprimento de mandado de Busca e Apreensão.



(Fotos: Polícia Militar do Piauí)

A apreensão ocorreu depois de meses de rastreamento do material comercializado de forma ilegal em um comércio localizado no centro do município de Lagoa do Sítio. No interior da residência, as equipes encontraram uma farta quantidade do produto ilícito, além de uma espingarda calibre 28.

O material está sendo catalogado e o proprietário do estabelecimento responderá por crimes previstos no estatuto do desarmamento. Importante ressaltar que novas apreensões e prisões deverão ocorrer nos próximos dias.

