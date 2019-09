Polícia apreende 31 tabletes de drogas dentro de ônibus em Oeiras

Durante operação realizada na manhã deste sábado (14), a Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia Regional de Picos e com o apoio da Delegacia Regional de Oeiras, conseguiu apreender 31 tabletes de entorpecentes na cidade de Oeiras, a 271 km de Teresina.

Segundo informações da Polícia Civil, a droga avaliada em R$ 350 mil estava escondida em um ônibus vindo da cidade de São Paulo e que tinha como destino a cidade de Picos. Nos tabletes haviam substâncias análogas a cocaína e maconha.





Após verificar os bilhetes de passagem, foi verificado que a droga pertencia a um casal de passageiros, identificado como Francisco Jeferson de Moura Carvalho e Cícera Wiane da Silva Sá. A dupla foi presa em flagrante por tráfico interestadual de drogas.

De acordo com a Polícia, as constantes apreensões apontam as cidades de Picos e Oeiras como rotas bastante utilizadas para o transporte ilícito de entorpecentes no Piauí.