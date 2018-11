Polícia apreende R$ 3 milhões em notas falsas em condomínio na zona Leste

A Polícia Civil, por meio do 12º Distrito Policial, aprendeu no começo da noite desta quarta-feira (14) uma quantia aproximada de R$ 3 milhões em notas falsas, além de vários cartões de crédito roubados de vítimas de assaltos e arrombamentos. Ação se deu após os policiais terem sido acionados para atender à ocorrência de um assalto há uma loja de aparelhos celulares na Avenida Universitária, zona leste de Teresina.





Ao perceberem a aproximação da polícia os suspeitos fugiram em um veículo que foi seguido pelas equipes e parou em um condomínio de luxo próximo à Ladeira do Uruguai. Foi em um apartamento desse condomínio que os policiais encontraram o dinheiro falso e os cartões de crédito.

De acordo com o delegado Ademar Canabrava, titular do 12º DP, os suspeitos de praticarem um assalto e serem os donos do material apreendido fazem parte de um grupo criminoso que havia sido preso há três meses pela Polícia Civil realizando assaltos pela zona leste de Teresina.



“Nós fizemos o acompanhamento e fomos levados até esse apartamento no Condomínio Solaris. Imediatamente eu expedi uma ordem de entrada e durante a busca nós conseguimos encontrar todo esse material. Essas notas falsificadas, eles trocavam por notas verdadeiras no comércio inclusive havia envelopes com esse dinheiro endereçados a pessoas fora do Piauí", explicou o delegado

Sobre os suspeitos a polícia, eles se encontram em liberdade. A polícia vai entrar com pedido de prisão preventiva contra o grupo que, segundo o o delegado, é formado por pelo menos quatro pessoas e conhecido em Teresina como “Playboys”. “Eles são especialistas em roubos e furtos de veículos além de arrombamentos a residência e agora temos essa suspeita de vínculo com uma quadrilha interestadual de falsificação de notas”, finalizou o delegado.



A polícia está verificando se há Boletins de Ocorrência registrados nos nomes das pessoas cujos cartões foram encontrados no apartamento para que seja informada da recuperação do objeto roubado.

