Polícia apreende 27 tabletes de maconha no Terminal Rodoviário

A Polícia Militar apreendeu 27 tabletes de maconha na madrugada deste domingo no Terminal Rodoviário Lucídio Portela, zona sul de Teresina. A droga estava em uma mala, que acabou abandonada no local por uma passageira que teria desembarcado em Teresina após viajar de São Paulo.



De acordo com informações da Polícia Militar, ao descer do ônibus, a suposta proprietária da droga acabou se confundindo e levando a bagagem de outra passageira, que acionou a Polícia Militar.

Ao chegar no local, a equipe da Força Tática do 6º BPM identificou os tabletes de maconha que foram abandonados no Terminal.

A droga foi apreendida e apresentada à Polícia Civil, que deve dar continuidade às investigações do caso.

A suposta proprietária da droga teria embarcado em um táxi após deixar o Terminal Rodoviário. Ela ainda não foi localizada pela Polícia.

