Polícia apreende 200 mil maços de cigarro contrabandeado na BR 343

Um caminhão com mais e 200 mil maços de cigarros contrabandeados foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 343, em Campo Maior, no início da tarde desta terça-feira (10). O produto contrabandeado estava escondido em meio a uma carga de frutas que seguia de Juazeiro do Norte (CE) com destino a Teresina.

A superintendência da PRF no Piauí informou que o condutor revelou que não sabia da presença de cigarros no caminhão. O motorista e a carga foram enviados para a sede da Polícia Federal, em Teresina.

Desde o início do ano, 1.443.430 maços de cigarros foram apreendidos no Piauí. Toda essa quantidade é avaliada em R$ 10 milhões. Em comparação com o ano passado, os valores equivalem a um crescimento de 556,0%.

Foto: Divulgação / PRF

Otávio Neto