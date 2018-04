Polícia apreende 20 Kg de maconha na zona Norte e prende duas pessoas

A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 9º BPM, prendeu, neste domingo (15), dois homens suspeitos de tráfico de drogas e conseguiu apreender 20 Kg de maconha em uma residência na Rua Lasca, no bairro Monte Verde. No local funcionava uma boca de fumo, comandando por um senhor de 53 anos, identificado como Jó de Jesus Leite, mais conhecido como “Seu Neto”.



Foto: Divulgação/PM-PI



Além dele, também foi preso Isaías Cleiton Claro de Sousa, 28 anos, preparando os entorpecentes para venda. Com os suspeitos, a polícia apreendeu ainda uma balança de precisão, um veículo modelo Parati de cor prata e placa HOR-3814, e um Fiat Strada de cor vermelha e placa PIS-6596. Segundo a PM, há suspeita de que os automóveis sejam produto de roubo.

“Nós fomos informados de que haveria entrega de drogas pelos traficantes durante o dia de ontem. No local, encontramos 10 tabletes de maconha no interior da Parati, em poder do Isaías, e eles nos levou até a residência do Jó, ode apreendemos mais dois tabletes da droga e a balança de precisão”, explica o major Gilson Leite, comandante do 9º BPM.



Foto: Divulgação/PM-PI

Isaías e Jó foram conduzidos para a Central por tráfico de drogas e permanecem recolhidos, aguardando vaga no sistema prisional. O material apreendido também foi levado para a delegacia como prova.

Maria Clara Estrêla